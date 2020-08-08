دياب: سأطرح الإثنين على الحكومة اللبنانية مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 07:01 مساء
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب. (الإنترنت)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أنه سيطرح الإثنين على الحكومة مشروع قانون لاجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيرا إلى أن التعامل مع الأزمة يحتاج الى قرارات استثنائية.

وقال دياب، خلال كلمه له،  أنه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية إلا عبر انتخابات نيابية مبكرة، مؤكدا أنه سيتحمل  مسؤولية الحكومة لمدة شهرين حتى تصل الأحزاب السياسية لاتفاق، مضيفا  «نحن بحاجة لتكاتف الجميع لتجاوز المرحلة الصعبة».

وأوضح دياب ان «معالجة المصيبة مسؤولية كبيرة واحد لا يعتقد ان الوضع ممكن ان يتحمّله وحده، وضع البلاد لا يحتمل مزايدات والمطلوب ترك الحسابات الانتخابية والخطابات الشعبوية جانبا».

كما  أكد دياب أن هناك سعي  لحل وطني ينقذ لبنان وكارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات، قائلا: « لسنا متمسكين بكرسي السلطة ونريد حلا وطنيا لإنقاذ البلد».

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية، أن إجراءات القضاء تعطى إشارة عن مصداقية التحقيق، لافتا إلى أن المطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

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