الجزائر تخفف إجراءات العزل العام وتقلل ساعات حظر التجول

قالت الحكومة الجزائرية إن البلاد ستخفف‮، الأحد، من إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس «كورونا»، وذلك بتقليل ساعات حظر التجول الليلي ورفع بعض القيود على التنقل بين الولايات‮.‬

وسجلت الجزائر 34155 حالة إصابة بفيروس «كورونا» و1282 وفاة‮، بحسب «رويترز»‬

واستأنفت البلاد في يونيو بعض أنشطتها الاقتصادية، وذلك في قطاع البناء والأشغال العمومية بالأساس، وسمحت بإعادة فتح بعض الشركات وعودة بعض الأنشطة‮.‬

675 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الجزائر والحصيلة تتجاوز 26 ألفًا

وقالت الحكومة إن الإجراءات الجديدة تشمل رفع قيود السفر بين 29 ولاية حتى نهاية الشهر، كما سيجري خلال الفترة نفسها تقليل ساعات حظر التجول في تلك الولايات ليكون في الفترة من 11 مساءً إلى السادسة صباحًا، بدلًا عن الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا‮.‬

وأنهت السلطات في يوليو حظر التجول ورفعت قيود السفر عن باقي الولايات التسع عشرة‮.‬