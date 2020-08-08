مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انفجار بالصومال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 01:21 مساء

قال مسؤول عسكري إن انفجارا قويا هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو، قرب ملعب رياضي اليوم السبت، وإن أجهزة الإسعاف ذكرت أنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 14 آخرين. ‬

وأضاف عبدالله محمد، وهو ضابط بالجيش برتبة رائد، في تصريح لوكالة «رويترز»: «كان تفجيرا بسيارة ملغومة في الأغلب، إنني الآن أنقل الضحايا‮».‬

يذكر أن قائد الجيش الصومال نجا من محاولة اغتيال في منتصف يوليو الماضي بعد أن قاد انتحاري سيارة محملة بالمتفجرات صوب قافلة عسكرية في العاصمة مقديشو، بينما أسفر التفجير عن مقتل مدني، وأعلنت «حركة الشباب» الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الناطق باسم الجيش، العقيد عبدي قاني علي، إن الجنرال يوسف راجي «كان في رتل قرب المستشفى العسكري في منطقة هودان في العاصمة مقديشو عندما وقع الانفجار».

وأضاف: «فتح حرس القائد النار على سيارة الانتحاري الملغومة لدى محاولتها مسرعة الاصطدام بالرتل. قُتل الانتحاري بالرصاص وانفجرت سيارته الملغومة. نجا القائد وحراسه دون إصابات».
وقالت خدمة أمين للإسعاف إنها نقلت جثة مدني من الموقع.

وقال عبدالعزيز أبومصعب، الناطق باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب في بيان: «نفذنا عملية استشهادية في مقديشو. الهدف كان رتلا عسكريا يرافق قادة كبارا من المرتدين».

وتقاتل «حركة الشباب» منذ 2008 لإطاحة الحكومة المركزية وحكم البلاد وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: نشوب حريق ضخم بجبل مشغرة في لبنان
عربى
ثنائية رونالدو تفشل في إنقاذ يوفنتوس من الخروج المبكر بدوري الأبطال
رياضة عالمية
مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد ويصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
مشاورات أميركية-ليبية للدفع باتجاه خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط
ليبيا
السراج يدعو النائب العام و3 رؤساء جهات رقابية لاجتماع تقابلي طارئ
ليبيا
«فرانس برس»: ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس قرر الإقامة في أبوظبي
دولى
نصر الله: لا علاقة لحزب الله بمرفأ بيروت.. وأنفي نفيا قاطعا وجود مخزن سلاح أو ...
عربى
بومبيو: سنواصل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في ليبيا
ليبيا
إردوغان يعلن استئناف عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط
عربى
إردوغان: سنستمر في تطبيق اتفاقاتنا مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: علماء يحددون 6 «أنواع» مختلفة من «كوفيد-19»