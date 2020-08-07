بالفيديو: نشوب حريق ضخم بجبل مشغرة في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 11:43 مساء
نشوب حريق ضخم بجبل مشغرة في لبنان، 7 أغسطس 2020. (موقع لبنان 24)

شبّ حريق هائل، مساء الجمعة، في منطقة جبل مشغرة في لبنان، فيما سارع عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرًا لوعورة المنطقة، حسب موقع «لبنان 24».

واتسعت دائرة النيران، بسبب الرياح، وطالت العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، إضافة إلى أشجار السنديان المعمر، وانضم إلى مكافحي الحريق عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية والبلدية ومتطوعون، حسب الموقع.

وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.

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