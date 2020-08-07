واشنطن تعلن إرسال مساعدات غذائية وطبية فورية للبنان بقيمة 15 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 06:19 مساء

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها سترسل على الفور مساعدات غذائية وطبية بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت.

وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن المعونات الغذائية، التي سيوصلها الجيش الأميركي، تسد احتياجات 50 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، بينما تكفي المساعدات الطبية 60 ألف شخص للمدة ذاتها.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة أفران «وودن بايكري» غسان أبو حبيب قال لوكالة «فرانس برس» إن تدمير صوامع تخزين الحبوب بميناء بيروت التي تتسع لـ120 ألف طن من الحبوب، يثير مخاوف اللبنانيين الذين يخشون منذ أشهر انقطاع القمح أو ارتفاع سعره أكثر في ظل الأزمة الحادة في السيولة.

ويتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءًا من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود. كما فرضت المصارف قيودًا على سحب الدولار ومنعت عمليات تحويله إلى الخارج، ما عقد العمليات التجارية.

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