نصر الله: لا علاقة لحزب الله بمرفأ بيروت.. وأنفي نفيا قاطعا وجود مخزن سلاح أو مخزن صواريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 05:08 مساء
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. 13 ديسمبر 2019. (صورة مثبتة من قناة المنار)

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، «نفيا قاطعًا مطلقًا بأنه يوجد مخزن سلاح أو مخزن صواريخ، لا شيء لحزب الله في مرفأ بيروت»، مؤكدًا أنه «لا علاقة لحزب الله بمرفأ بيروت ولا نعرف ما يوجد به».

وقال نصر الله في كلمة تبث الآن: «نحن أمام حادثة ضخمة وفاجعة كبرى لها نتائج إنسانية وصحية واقتصادية كبيرة»، مشيرًا إلى أن «هذه الفاجعة تحتاج إلى تعاط استثنائي على كل الصعد بلبنان».

ورأى نصر الله أن «أي حادثة تستدعي داخليا التعامل بترفع وإعطاء فرصة أمام لملمة الجراح وإطفاء الحرائق وإزالة الركام، منذ أولى ساعات الفاجعة خرجت قوى سياسية ووسائل إعلام لتقول إن الانفجار كان لمخزن صواريخ لحزب الله، وذلك للقول إن حزب الله دمركم وهذا فيه تجنٍّ».

وتابع قائلاً: «القول إن المخزن لحزب الله فيه مظلومية، شهدنا تعاطفًا كبيرًا على المستوى العالمي، الأبرز كانت زيارة الرئيس الفرنسي، والمشهد الخارجي إيجابي، وهو يفتح فرصة أمام لبنان للخروج من حالة الحصار والشدة التي يواجهها لبنان».

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