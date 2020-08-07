مصدر حكومي: جثامين 3 مصريين من ضحايا انفجار مرفأ بيروت تصل القاهرة السبت

أعلن مصدر حكومي أن ثلاثة جثامين لمصريين لقوا مصرعهم في انفجار مرفأ بيروت، تصل إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا السبت.

وقال الناطق الرسمي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين لوكالة «الشرق الأوسط» الجمعة: «تصل إلى أرض الوطن صباح غد السبت جثامين ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في الساعة السادسة صباحا على رحلة مصر للطيران رقم 714 القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت».

وأضاف: إن «الوزير أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية ببيروت، بمتابعة إجراءات نقل جثامين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وهم إبراهيم عبدالمحسن السيد أبوقصبة، وعلى إسماعيل السيد شحاتة، ورشدي رشدي أحمد الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، تجاوزت 137 قتيلا، وخمسة آلاف مصاب، وأوضح الناطق باسم الوزارة، رضا موسوي، أن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».