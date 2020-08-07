ضربات إسرائيلية على مواقع «حماس» في غزة

قصف إسرائيلي لقطاع غزة (أرشيفية: الإنترنت)

شن جيش الإسرائيلي ليل «الخميس - الجمعة» غارات على مواقع لحركة حماس في غزة، بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني اتجاه الأراضي المحتلة، حسب ما أعلنت مصادر أمنيّة.

وزعم جيش الاحتلال أن الغارت استهدفت «بنية تحتية تحت الأرض لمنظمة حماس شمال القطاع»، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وبحسب مصادر أمنية في غزة، فإن هذه الضربات هي الثانية منذ بداية الأسبوع، التي تستهدف موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، وقالت المصادر إن الغارات الإسرائيلية تسببت بأضرار مادية، دون وقوع إصابات.

ورغم إرساء هدنة في الأشهر الأخيرة، سجل تبادل متقطّع لإطلاق النار بين الطرفين، إذ شنت غارات جوية على غزة، بينما استخدمت المقاومة الصواريخ لقصف المستوطنات.