القضاء العسكري يعلن توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق

جانب من الدمار الذي خلفه الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، 4 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، الخميس توقيف 16 شخصًا بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 137 شخصًا وتسبّب بإصابة خمسة آلاف آخرين.

وأوضح عقيقي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: أنه «تم استجواب أكثر من 18 شخصًا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12»، حيث تمّ تخزين 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم، إضافة «إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء».

وأضاف أن «16 منهم على ذمة التحقيق حاليًا».