تضرر أكثر من 50 ألف شخص جراء الفيضانات في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 12:19 مساء
عائلة سودانية تعاين الأضرار بمنزلها جنوب شرق الخرطوم. 2 أغسطس 2020. (فرانس برس)

تضرر 50 ألف شخص على الأقل من الفيضانات الناتجة عن أمطار غزيرة هطلت هذا الأسبوع في أجزاء واسعة من السودان، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، وأكد مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن «الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان، سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد».

ونقلت الأمم المتحدة عن «مفوضية العون الإنساني» الحكومية أن«50 ألف شخص تضرروا من تداعيات الفيضانات وفق تعداد أولي، لكن الرقم مرجح للارتفاع»، وأدت الفيضانات الأسبوع الماضي الى وفاة خمسة أشخاص وتدمير نحو 3500 منزل، وفق بيان رسمي.

علاوة على ذلك، انهار سد «بوط» في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق السلطات المحلية، وتهطل عادة أمطار قوية في السودان خلال يونيو وأكتوبر، ويواجه البلد سنويا فيضانات واسعة النطاق وأثّرت الأمطار الغزيرة العام 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

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