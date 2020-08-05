الحكومة اللبنانية تطلب فرض «الإقامة الجبرية» على كل المعنيين بملف نترات الأمونيوم

جانب من الدمار الذي خلفه الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، 4 أغسطس 2020. (أ ف ب)

طلبت الحكومة اللبنانية الأربعاء فرض «الإقامة الجبرية» على كل المعنيين بملف نترات الأمونيوم الذي تسببت كميات كبيرة منه مخزّنة في مرفأ بيروت، بالانفجار الذي أوقع 100 قتيل وأكثر من أربعة آلاف جريح.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء إثر اجتماع استثنائي «يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين مادة الأمونيوم وحراستها وفحّص ملفاتها، أياً كان» منذ وصولها إلى بيروت العام 2014 حتى تاريخ الانفجار.

كما أعلنت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، مما يعطي الجيش صلاحية تنفيذ هذا الأمر.