«فرانس برس»: رئيس الحكومة الفرنسي يجمع بعد الظهر وزراءه المعنيين لتنسيق المساعدة للبنان

رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الحكومة الفرنسي، جان كاستيكس، الأربعاء أنه سيجمع في ماتينيون، الوزراء المعنيين لـ«تنسيق» إرسال مساعدات ومواد إغاثة إلى بيروت التي شهدت أمس انفجارا ضخما تسبب بمقتل 100 شخص وإصابة الآلاف بجروح.

وأكد أنه جرى اليوم إرسال ثلاث طائرات محملة بالمساعدات يفترض أن تخصّص لعلاج «500 جريح على الأقل»، ويأتي ذلك عشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان.

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، لبنان للقاء «كافة الفرقاء السياسيين»، بعد الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لوكالة «فرانس برس».

ويلتقي ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، في وقت أعربت فيه فرنسا عن تضامنها مع لبنان وأرسلت معدات وأفرادًا لمساعدة السلطات اللبنانية، وفق ما أكد الإليزيه.

من جانبه أعلن «الصليب الأحمر» اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي ألحق أضرارًا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.

وذكر «الصليب الأحمر» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «حتى الآن أُصيب أكثر من أربعة آلاف شخص وقُتل أكثر من 100 شخص»، مشيرًا إلى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

وأُعلِنت العاصمة اللبنانية مدينة «منكوبة» وتلتزم الحداد اليوم على ضحايا الانفجار الذي قال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إن أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر. وتوالت ردود الفعل من مختلف أنحاء العالم للتضامن مع لبنان وعرض المساعدات إثر الانفجار.