محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 12:42 مساء
حي مار مارخيل المدمر جزئيًّا في بيروت في 5 أغسطس 2020. (فرانس برس)

أعلن محافظ بيروت مروان، عبود الأربعاء، أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية، التي طال الدمار الناتج عن انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء نحو نصف مساحتها، متسببًا بأضرار تتخطى كلفتها ثلاثة مليارات دولار.

وقال عبود لوكالة «فرانس برس» أعتقد أن «هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن».

وأشار عبود إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين «ثلاثة وخمسة مليارات دولار، وبانتظار أن يصدر عن المهندسين والخبراء التقارير النهائية».

ولفت محافظ بيروت، مروان عبود، إلى أن «نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها».

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