الصليب الأحمر: انفجار بيروت أوقع أكثر من 100 قتيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 08:07 صباحا
جانب من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. (فرانس برس)

أعلن الصليب الأحمر اللبناني اليوم الأربعاء أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي ألحق أضرارا كبرى بالاحياء المجاورة في المدينة أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح. 

وذكر الصليب الأحمر في بيان نقلة وكالة «فرانس برس»: «حتى الآن أصيب أكثر من أربعة آلاف شخص وقتل أكثر من 100 شخص»، مشيرا الى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

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وأُعلِنت العاصمة اللبنانية مدينة «منكوبة» وتلتزم الحداد اليوم على ضحايا الانفجار الذي قال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إنّ أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر. وتوالت ردود الفعل من مختلف أنحاء العالم للتضامن مع لبنان وعرض المساعدات إثر الانفجار.

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