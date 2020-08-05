73 قتيلاً و3700 جريح في انفجار بيروت

مصاب جراء الانفجار الذي هز بيروت. (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجير الضخم الذي ضرب بيروت، الثلاثاء، إلى 73 قتيلاً و3700 جريح، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة، فادي سنان، لوكالة «فرانس برس» إن هذه الحصيلة «أولية».