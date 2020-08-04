السيسي يعزي في ضحايا انفجار بيروت.. وشيخ الأزهر: «قلوبنا مع لبنان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 10:36 مساء
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (الإنترنت)

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، العزاء في ضحايا الانفجار الذي وقع، الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية «بيروت».

وقال السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، الثلاثاء، خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبًا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت. ودعا الرئيس المصري، المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

كما نعى فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا انفجاري العاصمة بيروت، وقال، في تدوينة له على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، الثلاثاء، «قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين».

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وتابع شيخ الأزهر: «ندعو الله أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان».

ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصرًا، وهز العاصمة بالكامل، وطالت أضراره كافة أحيائها، حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضًا.

وسقط أكثر من 50 قتيلاً و3000 جريح في حصيلة أولية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

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