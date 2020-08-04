ياسين العياري: الغنوشي اتفق مع رئيس قلب تونس على الاستقاله من رئاسة البرلمان وهذا هو موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 12:59 مساء
رئيس حركة «أمل وعمل» النائب ياسين العياري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو مجلس نواب الشعب بتونس «البرلمان» النائب، ياسين العياري، إن عدم سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، جاء بناء على «صفقة» بين رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي والغنوشي.

وأوضح العياري أن «رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي أشترط على راشد الغنوشي تقديم استقالته من رئاسة مجلس نواب الشعب  في شهر سبتمبر المقبل مقابل عدم التصويت على سحب الثقة منه»، وفقًا لما كتبه العياري بصفحته على «فيسبوك».

ورأى رئيس حركة «أمل وعمل» النائب ياسين العياري أن «أقصى نجاح حصل عليه راشد الغنوشي هو ضمان الخروج بإستقالة».

يذكر أن مجلس نواب الشعب لم يتمكن من الحصول على النصاب القانوني من الأصوات لتمرير لائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي خلال الجلسة التي أقيمت الخميس 30 يوليو 2020 والتي تحتاج إلى 109 صوت بينما صوت 97 بنعم و16 ضد و18 ورقة ملغاة وورقتان بيضاء.

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