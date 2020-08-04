157 حالة إصابة بكورونا في مصر و23 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 12:18 صباحا
طبيبة في أحد المستشفيات المصرية تفحص ورقة إشاعة على صدر مريض بـ«كورونا». (الإنترنت)

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا تراجعها في مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 23 حالة جديدة، بينما خرج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى الآن.

وأوضح الناطق الرسمي للوزارةالدكتور خالد مجاهد، في بيان الإثنين، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و 4888 حالة وفاة.

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