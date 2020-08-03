مصدر حكومي: استقالة وزير الخارجية اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 11:14 صباحا
وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي (أرشيفية: رويترز)

 قال مصدر حكومي إن وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، قدم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب يوم الإثنين.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بالوزارة ومصادر مقربة من حتي لوكالة «رويترز» إنه قرر الاستقالة بسبب خلافات مع رئيس الوزراء وشعوره بخيبة الأمل لتهميشه.

وعزا وزير الخارجية المستقيل أسباب استقالته في بيان رسمي إلى تعذر أداء مهامه في هذه الظروف التاريخية والمصيرية التي يمر بها لبنان، الذي ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة، على حد وصفه.

وأضاف البيان: «نظرًا لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطنًا حرًّا مستقلًا فاعلًا ومشعًا في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية».

وطالب حتي في بيان استقالته بــ«إعادة النظر في عديد السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الأولوية على كافة الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات».

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