مصر تسجل انخفاضا كبيرا في إصابات ووفيات «كورونا» اليومية.. 238 حالة إيجابية و29 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، خروج 1499 متعافيًا من فيروس «كورونا» من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

مصر تسجل 401 إصابة جديدة بـ«كورونا» و46 وفاة

مصر: 321 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و31 حالة وفاة

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم السبت، هو 94316 حالة، من ضمنهم 41137 حالة تم شفاؤها، و4834 حالة وفاة.