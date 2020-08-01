الكويت تحظر الرحلات الجوية إلى 31 دولة بسبب «كورونا»

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، السبت، حظر الرحلات الجوية التجارية إلى 31 دولة «عالية الخطورة» فيما يتعلق بتفشي فيروس «كورونا المستجد».

وتشمل هذه الدول الهند وباكستان ومصر والفلبين ولبنان وسريلانكا وجميعها دول لها جاليات كبيرة في الكويت. كما تشمل القائمة الصين وإيران والبرازيل والمكسيك وإيطاليا والعراق، وفق «رويترز».

يأتي إعلان الحظر في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الكويت استئنافا جزئيا للرحلات الجوية التجارية. وقالت السلطات إن مطار الكويت الدولي سيعمل بنحو 30% من طاقته التشغيلية اعتبارا من يوم السبت على أن تزيد النسبة تدريجيا في الشهور المقبلة.

وسجلت الكويت نحو 67 ألف حالة إصابة بفيروس «كورونا» وما يربو على 400 وفاة. وبدأت خطة من خمس مراحل في بداية يونيو لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس، ولا يزال حظر التجول الجزئي ساريا.