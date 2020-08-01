الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 10:33 صباحا
محطات براكة للطاقة النووية في الإمارات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد، «نجاح الدولة في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي»، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.

وقال بن راشد في تغريدات بحسابه على موقع «تويتر»، اليوم السبت: «نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي، وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح، أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز».

توفير ربع احتياجات الدولة من الطاقة
وأضاف أن الهدف تشغيل أربع محطات للطاقة النووية، ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء «بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات».

وعند تشغيل محطات براكة الأربع بشكل كامل، ستنتج 5.6 غيغاوات من الكهرباء، وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.

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