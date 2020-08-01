الرئيس اللبناني يحذر إسرائيل: سندافع عن سيادتنا

الرئيس اللبناني ميشال عون، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، إن إسرائيل مستمرة في خرق القرار الأممي رقم 1701، مؤكدا أن بلاده ملزمة بالدفاع عن سيادتها.

وأوضح في خطاب بمناسبة عيد الجيش أن «إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان»، حسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

يأتي حديث عون بعد أيام من عملية قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت بها خلية لحزب الله في منطقة حدائق شبعة المحتلة، إلا أن الحزب نفى أن يكون عناصره نفذوا أي هجمات هناك.

وتابع عون: «مع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار، وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة، إلا أننا ملزمون أيضا بالدفاع عن أنفسنا وأرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولا تهاون في ذلك».