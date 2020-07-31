مصر: 321 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و31 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 11:18 مساء
طبيبة مصرية ترتدي قناع واقي. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، تسجيل البلاد 321 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى جانب 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت الوزارة في بيانها اليومي عن الوضع الوبائي في مصر عن خروج 1402 متعاف من فيروس «كورونا» من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس في مصر إلى 39638 حالة حتى اليوم.

321 إصابة و31 حالة وفاة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

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وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 4805
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و 4805 حالات وفاة.

ولفت إلى مواصلة وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

يشار إلى تخصيص الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس «كورونا المستجد» والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

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