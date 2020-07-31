إيران: مستعدون للحوار مع المملكة العربية السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 01:00 مساء

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها على استعداد دائم للحوار مع المملكة العربية السعودية، معتبرة أن الخلافات القائمة بين طهران والرياض ليست سوى «سوء فهم مختلق من قبل دول من خارج المنطقة».

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمر صحفي، الجمعة إن «إيران أعلنت استعدادها الدائم للحوار مع دول المنطقة، ومنها السعودية بوساطة أو من دون وساطة أحد، ونعتقد أن الخلافات القائمة ليست سوى سوء فهم مختلق من قبل دول من خارج المنطقة، ومن المؤكد أنه وفي ظل الكثير من المشتركات بيننا يمكن حل حالات سوء الفهم هذه بالحوار».

وأضاف: «إيران يهمها أمن واستقرار المنطقة على الدوام، وأمن المنطقة لن يتحقق دون مشاركة وتعاون دولها، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يروق للقوى الكبرى التي دخلت إلى المنطقة»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

ولفت موسوي إلى أن إيران «تريد إزالة التوتر ومعالجة سوء الفهم مع جميع الدول خاصة الإسلامية منها، وإننا نعتقد أن الشروخ الحاصلة بسبب الخلافات يستغلها الأعداء ومنهم الكيان الصهيوني، وأن الوحدة أمر استراتيجي لإيران التي تمد يد الصداقة دوما لدول المنطقة».

ورأى موسوي أنه «إذا أرادت دول المنطقة الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة فإنها لن تعثر على صديق أفضل من إيران». وقال إن «هذه المنطقة التي نعيش فيها يجب أن تكون آمنة وقوية لأن جميع الدول ستستفيد من هذه الظروف في تلك الحالة».

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