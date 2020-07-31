CNN: وزارة الخارجية الإسرائيلية تُعلق على طواف الحجاج بالكعبة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 11:17 صباحا
حجاج يحملون مظلات بألوان مختلفة على مسافة من بعضهم البعض مع بدء مناسك الحج في 29 يوليو 2020.(فرانس برس)

علقت وزارة الخارجية بدولة الاحتلال الإسرائيلي على مشهد طواف الحجاج حول الكعبة وسط إجراءات التباعد الجسدي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، واصفة المشهد بـ«التاريخي غير المسبوق»، وفقًا لما نقلته شبكة «CNN» الأميركية.

ونقلت شبكة «CNN» عن الخارجية الإسرائيلية قولها «حجاج بيت الله الحرام يباشرون أولى مناسك الحج بالطواف حول الكعبة محافظين على التباعد الاجتماعي، اللهم تقبل منهم يارب العالمين. كل عام وأنتم بخير»، على حد تعبيرها.

وتقام مناسك الحج خلال العام الجاري في ظروف استثنائية، إذ تُحترم فيها قواعد التباعد الجسدي للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد بين الحجاج، وتطبق الحكومة السعودية بروتوكولات صحية وإجراءات احترازية صارمة خلال موسم الحج لمنع تفشي المرض.

يذكر أن مناسك حج 2020 مختلفة تماما وغير مسبوقة، من توفير حصى الجمرات المعقّمة إلى العزل الفندقي والمسافة الإجبارية بين الأشخاص لدى أداء الصلوات وغيرها، مما جعل مكة تبدو وكأنها أحد أكثر المدن أمانا على مستوى الصحة في المنطقة.

وحمل الحجاج في بداية الشعائر الأربعاء مظلات ملّونة وقاموا بالطواف في حركة متناسقة حول الكعبة بالمسجد الحرام مع إبقاء مسافة محددة بشعارات على الأرض البيضاء، في مشهد تاريخي غير مألوف في أقدس أماكن المسلمين الذي بدا كرواق مستشفى ضخم، وبدا المشهد مختلفا جدا عما كان عليه في السنوات الماضية، حين كان يحتشد مئات الآلاف من الحجاج قرب الكعبة ويدورون حولها وهم يتسابقون ويتدافعون أحيانا للاقتراب من البناء.

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