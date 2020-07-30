مصر تسجل 401 إصابة جديدة بـ«كورونا» و46 وفاة

فحص درجات حرارة المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في مصر. (الإنترنت)

أحصت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، 401 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 93757، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفياء جراء الفيروس إلى 4774 بعد إحصاء 46 حالة جديدة.

وأعلنت الوزارة المصرية في بيانها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد عن خروج 1211 متعافيًا من فيروس «كورونا المستجد» من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.

401 إصابة و46 وفاة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 93757

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و 4774 حالة وفاة.

ولفت إلى مواصلة وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

يشار إلى تخصيص الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس «كورونا المستجد» والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.