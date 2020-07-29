انتخابات نيابية في الأردن 10 نوفمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 02:33 مساء
العاصمة الأردنية عمان، 8 يونيو 2018 (فرانس برس)

أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن، اليوم الأربعاء أن العاشر من نوفمبر المقبل سيكون موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إرادة ملكية اليوم ابإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر المقبل هي عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل اربع سنوات.

وقال بيان صدر عن الديوان الملكي وتلقت «فرانس برس» نسخة عنه أن «الإرادة الملكية السامية، صدرت اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون».

انتخابات رغم كورونا
وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة أن «الهيئة اجتمعت اليوم الاربعاء (...) وتم تحديد يوم الثلاثاء المصادف العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الإنتخابات». وأضاف الكلالدة في تصريحات للصحفيين أن «المملكة كما العالم تمر بظروف وبائية وجائحة كورونا وكنا استعددنا سلفا لهذه الظروف بناء على التعليمات لضمان سلامة الناخب والمرشح والعامل بمركز الانتخاب».

وتابع «خاطبنا دائرة الأحوال المدنية وهي تحتاج سبعة أيام لتجهيز كشوفات الناخبين»، مشيرا إلى أن الهيئة تجري مسحا للتأكد من جاهزية مراكز الإقتراع.

وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.

وحصل «التحالف الوطني للإصلاح» الذي يقوده حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، على 16 مقعدا من اصل 130 في مجلس النواب، فيما ذهبت باقي المقاعد الى غالبية من ابناء العشائر ورجال الاعمال الموالين للدولة.

تشكيك إخواني في انتخابات 2013
وشارك الحزب في تلك الانتخابات بعد مقاطعة انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام الصوت الواحد بشكل رئيسي وما سماه «التزوير» في الانتخابات.

وكان نظام الصوت الواحد المثير للجدل مطبقا منذ تسعينات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.

وأقرت الحكومة في 31 أغسطس 2016 مشروع قانون انتخابي جديد ألغى الصوت الواحد وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 الى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.

وشارك في الإنتخابات النيابية الماضية نحو 1.5 مليون ناخب من أصل 4.1 مليون يحق لهم التصويت، مقارنة ب1.2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بورنموث» يلجأ إلى القضاء بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي
رياضة عالمية
باشاغا: نتعاون مع النائب العام لمحاسبة «مسؤولين كبار» في الدولة
ليبيا
شخصيات رياضية ليبية ينعون عبدالمجيد أبوشويسة أبولائحة
رياضة محلية
تعرف على خريطة الوضع الوبائي في ليبيا بعد تسجيل 190 إصابة جديدة بكورونا
ليبيا
البحرية الأميركية: التدريبات الإيرانية في مياه الخليج متهورة وغير مسؤولة
دولى
الحجاج يمضون ساعات العزل الأخيرة قبل بدء المناسك في مكة
عربى
إصابة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز بفيروس «كوفيد-19»
رياضة محلية
أم كلثوم «عدوة إسرائيل» تثير الجدل في حيفا
ثقافة وفن
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دولى
استطلاع رأي: 63% من الليبيين يحبذون تقوية العلاقات الاقتصادية مع الصين
ليبيا
مصراتة وسبها الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا
عقيلة صالح يعلق على احتمال لقائه المشري بالرباط والتدخل التركي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم