فيديو.. توافد الحجاج إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 12:55 مساء
حجاج في أول يوم من بدء المناسك، 29 يوليو 2020 (وكالة الأنباء السعودية)

توافد حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الأربعاء إلى المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالسعودية لتأدية طواف القدوم لبدء مناسك الحج، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية اتخذتها المملكة.

وعند تفويج ضيوف الرحمن إلى الحرم المكي، اتبعت الجهات المعنية الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية لموسم حج 1441هـجرية، واعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتقرر وضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي، والتأكد من تطبيق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة من المشرفين، مع تعقيم منطقتي الصحن والمسعى قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج الحجاج.

وغادر الحجاج العزل الصحي المؤسسي، وتوجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، والتوجه إلى المسجد الحرام.

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