«يونيفيل» تدعو إلى «ضبط النفس» بعد الاشتباكات عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 05:46 مساء

حثت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان الأطراف المعنية على «التحلي بأقصى درجات ضبط النفس» إثر تبادل إطلاق النار في منطقة مزارع شبعا المحتلة عند الحدود اللبنانية- الإسرائيلية.

وسجل شهود عيان سماع  تبادل لإطلاق نار وتصاعد لدخان كثيف من المنطقة. وقال الناطق باسم «يونيفيل»، أندريا تيننتي لـ«فرانس برس» إن قائد قوات «يونيفيل»، ستيافانو دل كول، تواصل مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي «لتقييم الوضع وتخفيض التوتر وحثهما على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس»، مشيرًا إلى توقف إطلاق النار حاليًا، بحسب «فرانس برس».

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