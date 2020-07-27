إسرائيليون يحرقون مسجدا في الضفة الغربية المحتلة

فلسطينيون يعاينون دمارا سببه إسرائيليون بمسجد مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، 27 يوليو 2020 (فرانس برس)