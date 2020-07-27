رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»

رئيس الأركان المصري خلال تفقده عناصر بالجيش المصري، 27 يوليو 2020، (الناطق باسم القوات المسلحة المصرية)

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر الجيش المصري «على الاتجاه الاستراتيجى الغربي» اليوم الإثنين.

جاء ذلك في إطار «خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا، بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة»، حسب بيان الناطق باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي 20 يوليو الجاري، وافق مجلس النواب المصري بالإجماع على «إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن أمنها القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات».

واستمع فريد إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالى، وعرض قرارات القادة على كافة المستويات، وتنظيم التعاون بين عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية، والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة؛ بما يضمن تنفيذ العناصر المهام «بكل دقة وفى التوقيتات المحددة»، كما ناقش عددا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة و«كيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال».

وتفقد العناصر المصطفة؛ للاطمئنان على جاهزيتها، وقدرتها على تنفيذ المهام، والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات.

رئيس الأركان المصري مع عدد من أفراد القوات الخاصة المصرية