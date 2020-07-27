موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على المناسك

حاج لدى وصوله إلى جدة قبل التوجه إلى مكة، 24 يوليو 2020 (فرانس برس)

تستعد السعودية لتنظيم موسم حج استثنائي ابتداء من الأربعاء المقبل، في ظل تهديد فيروس كورونا المستجد الذي دفع المملكة إلى تقليص أعداد الحجاج في المناسك السنوية والسماح لسكّانها فقط بأدائها، لأوّل مرة في تاريخها الحديث.



وسيشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار من قبل السلطات اعتبرها البعض مبهمة وشهدت قبول طلبات ورفض أعداد كبيرة أخرى، حسب وكالة «فرانس برس».



والصحافة الأجنبية غير مخوّلة تغطية الحج الذي عادة ما يكون حدثا إعلاميا عالميا ضخما، إذ تسعى الحكومة لتشديد إجراءات الوصول إلى مدينة مكة المكرّمة وتضع قيودا صحيّة صارمة لمنع تفشي الفيروس أثناء المناسك.



بدء الوصول لمكة

وبدأ الحجاج بالوصول إلى مكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وخضعوا لفحص لدرجة الحرارة وُوضعوا في الحجر الصحي في فنادق المدينة. وتم تزويدهم بمجموعة من الأدوات والمستلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم وحصى الجمرات وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات.



ويتوجّب إخضاع الحجاج لفحص فيروس كورونا المستجد قبل وصولهم إلى مكة، وسيتعين عليهم أيضا الحجر الصحي بعد الحج.



وقالت وزارة الحج والعمرة إنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهّزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج الذين سيُطلب منهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.



البطاقة الذهبية

وأعلنت السلطات السعودية في البداية إن حوالي 1000 حاج فقط من المقيمين في المملكة سيسمح لهم بأداء المناسك، لكنّ وسائل الإعلام المحلية نشرت تقارير تفيد بأنّه سيسمح بمشاركة نحو 10 آلاف حاج.



وردّت الوزارة على مجموعة من الاستفسارات على «تويتر» من قبل المتقدمين المرفوضة طلباتهم.



من جهته، قال وزير الحج محمد بنتن إن المحددات الصحية شكّلت أساس الاختيار، واصفا العملية بأنها شفّافة. وبحسب الوزارة، فإن مقيمين في المملكة من 160 دولة تنافسوا للحصول على «البطاقة الذهبية»، ومن بين القلة الذين تمّ اختيارهم النيجيري ناصر المقيم في العاصمة الرياض. وقال لوكالة فرانس برس قبل وصوله الى مكة إنّه شعور لا يمكن وصفه.

الأغلبية لغير السعوديين

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق أن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70 % من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30 % فقط، مشيرة إلى أنّ المشاركين في الفريضة من السعوديين سيقتصرون على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد.



وقد تكون مناسك هذا العام أقل خطورة من ناحية الاصابة بالامراض نظرا لقلة الأعداد والتدابير الصحية المشددة التي تتّخذها السلطات.



ويقول محللون إن الحكومة قلّصت الحج لأنها قد تكون مصدرا رئيسيا لانتشار فيروس كورونا المستجد، إلاّ أنّ هذه الخطوة ستعمّق الركود الاقتصادي في المملكة النفطية الثرية.