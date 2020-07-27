تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

كمامات معروضة للبيع في حديقة منزل بلوس أنجلوس بالولايات المتّحدة، 20 يوليو 2020 (فرانس برس)

سجّلت الولايات المتّحدة، الأحد 55.187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وهو أدنى عدد إصابات منذ نحو أسبوعين، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الجائحة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز لغاية الساعة 20.30 من مساء الأحد (الثانية عشرة والنصف صباح اليوم الاثنين) أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.229.624 إصابة.



كما تسبّب الوباء في وفاة 518 شخصاً في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 146.909 وفيات، وفق الجامعة ومقرّها مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).



وهي المرّة الأولى منذ 13 يوليو التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 60 ألفا. والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من الوباء، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.



بالمقابل فإنّ حوالي 1,28 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من المرض.