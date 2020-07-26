الجيش الإسرائيلي يقر بتحطم طائرة دون طيار داخل الأراضي اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 07:54 مساء
جندي إسرائيلي يطلق طائرة دون طيار. (الإنترنت)

 أقر الجيش الإسرائيلي، الأحد، بسقوط طائرة دون طيار في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في بيان مقتضب إنه لا يخشى تسرب معلومات استخباراتية من الطائرة في هذه الحادثة، وقال الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي في تغريدة: «قبل قليل وخلال نشاط عملياتي لقوات جيش الدفاع على الحدود اللبنانية سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية داخل لبنان.. لا توجد خشية من تسرب معلومات»، بحسب «رويترز».

وقالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، أمس السبت، إن 20 طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب الجمعة، وأفادت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب.

وتعتبر الخروقات الإسرائيلية المستمرة انتهاكًا للسيادة اللبنانية والقرار الأممي 1701.

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