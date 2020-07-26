السعودية تسجل أقل من ألفي إصابة بـ«كورونا» لأول مرة منذ شهرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 05:45 مساء

 سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أقل من ألفي إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، لأول مرة منذ مطلع يونيو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19» رصد 1968 إصابة جديدة (مقابل 2201 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ أول يونيو الماضي عندما تم تسجيل 1869 إصابة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما رصدت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 30 وفاة جديدة ناجمة عن «كوفيد-19»، مقابل 31 وفاة في اليوم السابق. وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سُجِّلت في المملكة منذ بداية الجائحة 266941، بما في ذلك 2733 حالة وفاة و43885 حالة نشطة، منها 2120 حالة حرجة.

وتماثل 2541 مريضًا للشفاء من «كوفيد-19» في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 220323 شخصًا.

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