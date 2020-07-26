رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأحد، أن صحة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر جيدة، مؤكدا وصول أخبار مطمئنة جدا عن صحته، إذ إنه يخضع للعلاج في الولايات المتحدة.

وأشار الغانم إلى عقد لقاء لأعضاء مكتب المجلس مع نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الأربعاء المقبل للاستماع إلى «توجيهاته ونصائحه»، حسب جريدة «القبس» الكويتية.

ولفت إلى وجود اقتراح بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك وفقاً للمادة 66 من الدستور، كذلك وجود طلبات خاصة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي.

العلاج في أميركا

وجرى نقل أمير الكويت البالغ من العمر 91 عاما الخميس الماضي إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الطبي.

وقال مكتب الشيخ صباح، الذي يحكم الكويت منذ 2006، إنه خضع لجراحة ناجحة الأحد الماضي، لكنه لم يحدد المرض.

وأعلنت الكويت، الأسبوع الماضي، نقل بعض صلاحيات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لولي عهده إثر دخوله المستشفى لإجراء فحوص طبية.