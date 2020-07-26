الأردن يستأنف الرحلات الجوية إلى نحو 20 دولة

أعلن الأردن اليوم الأحد استئناف الرحلات الجوية مع نحو عشرين دولة «خضراء» اعتبارا من الخامس من أغسطس المقبل، وذلك بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحددت الحكومة الأردنية الثلاثاء الماضي قائمة بالدول الخضراء، أي البلدان ذات الوضع الوبائي المنخفض الخطورة وسيسمح بالسفر منها وإليها. وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن، وفق وكالة «فرانس برس».
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إنه اعتبارا من الخامس من أغسطس المقبل ستكون الرحلات الجوية متاحة من وإلى الأردن إلى دول محددة.
جاهزون لاستقبال الرحلات الدولية
وأوضح أن هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقا تعتمد على الوضع الوبائي لهذه الدول.
وتشمل لائحة الدول الخضراء النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وتايوان وتايلاند.
وأضاف مستو أن القادمين من الدول الخضراء لن يحتاجوا إلى حجر صحي مدته 14 يوما، إنما هناك إجراءات منها فحص الـ بي سي آر قبل المغادرة، مشيرا إلى أن قائمة الدول الخضراء قد تتغير كل أسبوعين.
من جهته، أكد وزير النقل الأردني خالد سيف أن وزارة الخارجية تبحث مع الدول التي تقع ضمن القائمة الخضراء تسيير الرحلات معها، موضحا أن الأردن بانتظار النتائج لتأكيد تسيير الرحلات.
وتابع أن الطائرات ستعمل عند إعادة فتح المطارات بسعتها الكاملة.
حجر صحي في الدول الخضراء
وقال إن المسافر القادم للأردن سيتعهد بأنه قد قضى 14 يوما في الدولة الخضراء (حجرا صحيا)، وهناك غرامة 10 آلاف دينار (أكثر من 14 ألف دولار) إذا تبين أن المعلومات غير دقيقة.
وأضاف أن حرارة المسافرين ستقاس عبر خمسة أجهزة مسح حراري، فيما سيكون هناك 11 محطة في المطار لأخذ عينات بي سي آر، و 22 كاونترا مخصصة للتسجيل في المختبر واستلام نتائج الفحوصات.
وعلقت السلطات الأردنية في 17 مارس الماضي الرحلات الدولية وأغلقت المطارات حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.