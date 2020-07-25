مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية و40 وفاة

فحص درجات حرارة المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في مصر. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، خروج 933 متعافى من فيروس «كورونا» من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 32903 حالات حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، د. خالد مجاهد ، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

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وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.