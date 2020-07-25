تونس تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 07:13 مساء
مواطن تونسي يرتدي قناعًا واقيًا تحسبًا لفيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

 أفادت وزارة الصحة التونسية، السبت، بتسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، إلى 1443 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس «كورونا»، أنه بعد إجراء 1457 تحليلًا مخبريًّا، من بينها 53 تحليلًا في إطار متابعة المرضى السابقين، تم تسجيل 30 تحليلًا إيجابيًّا، من بينهم 18 حالة إصابة جديدة، منها حالتا إصابة محلية، و16 حالة وافدة، و12 تحليلًا إيجابيًّا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

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ويتوزع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس بين، 1133 حالة شفاء، و50 حالة وفاة، و260 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، من بينها 7 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى، وفق ما أكدته الوزارة.

وأشارت، في ذات البيان ، إلى أن «جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بها داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض».

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