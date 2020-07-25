البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 06:32 مساء
قطعتان بحريتان تشاركان في التدريبات المصرية الفرنسية. (الإنترنت)

 نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية «تدريبًا بحريًّا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية ( ACONIT )».

وقال الناطق العسكري على صفحته الرسمية: «إن التدريب في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة».

وأضاف: «إن التدريب تضمن عديد الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية، إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحرًا، وقد أظهر التدريب مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة».

وأوضح الناطق العسكري «تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية، ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط».

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