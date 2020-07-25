وزير خارجية فرنسا تناول الغداء مع مسؤول لبناني مصاب بـ«كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 11:08 صباحا
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت, 23 يوليو 2020. (أ ف ب)

قال مسؤول لبناني كبير يوم الجمعة إنه تلقى نبأ سيئا بإصابته بفيروس «كوفيد-19» خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي يزور لبنان.

وقال مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني هادي الهاشم لقناة «أو.تي.في» التلفزيونية: «امبارح فوجئت عندما كنا على طاولة الغداء مع الوزير لو دريان باتصال من المستشفى ويقولون إن الفحص إيجابي. فبطبيعة الحال انسحبت من الغداء وأبلغت الحاضرين بعدما أتتني النتيجة الرسمية».

وتناول الوزير الفرنسي الغداء، الخميس، مع مسؤولين لبنانيين في إطار زيارة للحث على إجراء إصلاحات لاقتصاد لبنان الذي يمر بأزمة. ولم يدل ناطق باسم لو دريان بتعليق على الفور.

وقال الهاشم في تصريحاته لقناة «أو.تي.في» إنه أجرى الفحص قبل رحلة مقررة إلى الدنمارك لكنه يعزل نفسه الآن في البيت حتى يوم الإثنين قبل إجراء فحص آخر، مشيرًا إلى أن «النتيجة تفاجئنا، وأهم شيء فيها أن نسبة الفيروس منخفضة وغير معدية».

وقال مصدر في وزارة الصحة اللبنانية لـ«رويترز» إن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، ومدير الشؤون السياسية بالوزارة خضعا للفحص بعد اكتشاف إصابة الهاشم لكن النتيجة جاءت سلبية، وأظهرت البيانات الرسمية أمس الجمعة أن لبنان سجل 147 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 3404 إصابات، فضلا عن 46 حالة وفاة منذ فبراير.

وقال وزير الصحة حمد حسن لـ«رويترز» إن زيادة الإصابات وتسجيل ثلاث وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية يشير إلى «مرحلة حرجة» قد تتطلب من السلطات إعادة فرض بعض القيود للتصدي لتفشي الجائحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
بهدف نيمار.. باريس سان جرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض» ينشر الخريطة الوبائية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«أفريكوم» ترصد قوات ومعدات «فاغنر» في الخطوط الأمامية بسرت
ليبيا
الرئيس التركي يشارك بأول صلاة للمسلمين في «آيا صوفيا» بعد تحويلها لمسجد
دولى
جريدة الوسط: هدوء حذر على الجبهات وتخوف دولي من التصعيد
ليبيا
حقيقة أم وعود زائفة.. هل يعود الدوري الليبي قريبًا بعد توقفه لموسمين؟
رياضة محلية
(فيديو) من هي هيلا ميفيس الناشطة الألمانية التي اختطفت في العراق؟
عربى
مسؤولة أوروبية تدعو إلى خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط في ليبيا
ليبيا
مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات وزير الخارجية الأميركي
دولى
العدد 244 من جريدة «الوسط»: ورقة «القبائل» في الصراع الليبي.. و«ما يجب أن تعرفه ...
ليبيا
الديوان الملكي السعودي يعلن تفاصيل عملية جراحية خضع لها الملك سلمان
عربى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قوة المصافحة قد تكشف الإصابة بمرض خطير