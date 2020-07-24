إعفاء وزير الخارجية التونسي من منصبه

وزير الخارجية التونسي المقال، نور الدين الري. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس الوزراء التونسي المستقيل، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، إعفاء وزير الخارجية التونسي، نور الدين الري، من منصبه، وتكليف سلمى النيفر بمهام وزير الخارجية بالنيابة، وفق بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن الفخفاخ اتخذ قرار إعفاء الري من منصبه «بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد».

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وقدم رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، استقالته للرئيس قيس سعيد، في 15 يوليو الجاري، بعد اجتماع عُـقد في قصر قرطاج، جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد برئيس مجلس نواب الشعب «البرلمان»، راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي.