الديوان الملكي السعودي يعلن تفاصيل عملية جراحية خضع لها الملك سلمان

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز (الإنترنت).

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا، اليوم الخميس، عن تفاصيل الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أكد الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت العملية بالنجاح».

الخطة العلاجية

ومن المقرر، وفق البيان نفسه، أن يمضي خادم الحرمين الشريفين «بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي». ودخل العاهل السعودي المستشفى الإثنين الماضي لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة. ومن النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك البالغ من العمر 84 عاما.

سلسلة إصلاحات

ومنذ تسلّمه الحكم في 2015 بعد وفاة أخيه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز (90 عاما)، أطلقت المملكة سلسلة إصلاحات اقتصادية طموحة لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط، بالإضافة إلى منح المزيد من الحقوق إلى النساء، ولكنها تبنت سياسة خارجية حازمة ودخلت حرب اليمن على رأس تحالف عسكري.

كما فتح العاهل باب السلطة أمام جيل شاب من أسرة آل سعود لتولي الحكم، فأقدم على تغيير هام في الخلافة، مع سطوع نجم ابنه محمد الذي عينه وزيرا للدفاع في العام 2015 عندما كان يبلغ من العمر 30 عاما، ولاحقا في منصب ولي العهد. وفي 2017، نفت المملكة أن يكون الملك على وشك التنازل عن الحكم لصالح نجله الشاب الذي يُنظر إليه على نطاق واسع أنّه الحاكم الفعلي للبلاد.