قطر تجدد التمسك بحل الأزمة الخليجية بالسبل السلمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 11:24 صباحا
وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني. (أرشيفية: فرانس برس)

جددت قطر، اليوم الخميس، «التمسك بحل الأزمة الخليجية مع دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بالسبل السلمية والدبلوماسية». 

وحسب تغريدة لوكالة الأنباء القطرية «قنا» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جددت قطر التأكيد على «الوساطة والحوار البناء غير المشروط».

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وفي يونيو من العام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر. وتقدّمت الدول الأربع في يونيو 2017، بلائحة من 13 مطلبا كشرط لإعادة العلاقات مع الدوحة.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، لكن في أواخر العام الماضي، تعثرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف الخليجي.

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