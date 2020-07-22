منظمة الصحة: 1.41 مليون مصاب بكورونا في الشرق الأوسط توفي منهم 35.5 ألفا وتعافى الباقون

شعار منظمة الصحة العالمية في مقرها في جنيف. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهر بيانات لمنظمة الصحة العالمية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد ـ 19 في منطقة الشرق الأوسط وصل إلى مليون و 411 ألفا و 341 مصابا منذ أن تفشي الفيروس و حتى أمس، مشيرة إلى تعافي مليون و94 ألفا و218 شخصا، فيما توفي 35 ألفا و 509 أشخاص.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ليبيا وصلت 1980 إصابة، تعافى منهم 441 حالة، وتوفى 49 شخصا، وذلك حسب آخر بيانات حصلت عليها المنظمة أمس الثلاثاء.

سورية ولبنان وليبيا الأقل إصابة بكورونا وإيران ثم باكستان والسعودية الأعلى

وتصدرت إيران دول المنطقة في إجمالي عدد المصابين، إذ وصلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 278 ألفا و 827 إصابة، تلتها باكستان بـ 266 ألفا و 96 إصابة، ثم السعودية التي وصل عدد المصابين بها إلى 255 ألفا و825 حالة إصابة مؤكدة.

ثم جاءت قطر في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بواقع 107 آلاف و430 إصابة، تلتها العراق بعدد 97 الفا و 150 إصابة مؤكدة، تبعتها مصر بعدد 88 ألفا و 402 إصابة، ثم عمان والكويت فالإمارات بحوالي 69 الفا و 887 إصابة و 60 ألفا و 434 حالة، و57 ألفا و 498 إصابة مؤكدة، وذلك على التوالي.

وبالنسبة للوفيات، أشارت البيانات إلى أن إيران شهد أعلى وفيات، إذ توفي 14 ألفا و634 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا، تلتها باكستان ولكن بعدد أقل كثيرا بلغ 5639 وفاة، ثم مصر بنحو 4 آلاف 352 وفاة، فالعراق التي سجلت 3950 وفاة. لكن أقل عدد في حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس كان في الأردن بواقع 11 وفاة فقط منذ تفشي الفيروس، تلتها سورية بحوالي 29 وفاة، و لبنان بواقع 41 وفاة، ثم ليبيا التي سجلت 49 وفاة.