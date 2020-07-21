الجيش المصري: إحباط هجوم إرهابي في شمال سيناء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 11:48 مساء
مجندون مصريون بمحافظة شمال سيناء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، مساء الثلاثاء، إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمحافظة شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل 18 إرهابيًا، فيما لقى اثنان من قوات الجيش مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون.

وأوضح الناطق العسكري في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أن القوات المسلحة المصرية نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر التكفيرية، لافتًا إلى مطاردة قوات تأمين الارتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة.

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وأشار إلى أن ذلك أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيرىًا منهم فرد يرتدى حزامًا ناسفًا، إضافة إلى تدمير أربع عربات منها ثلاث مفخخة، وتابع: «نتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين استشهد اثنان من القوات المسلحة، وأصيب أربعة أخرون أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنى».

وأكد الناطق استمرار جهود القوات المسلحة المصرية في تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر، حسب البيان.

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