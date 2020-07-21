الرئاسة المصرية: مواصلة المفاوضات ومنح الأولوية لبلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 09:53 مساء
مشاركة مصر في القمة الأفريقية المصغرة عبر الفيديو كونفرانس. (الإنترنت)

أعلنت مصر، في ختام  قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، التوافق على مواصلة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

الحكومة الإثيوبية تعلن إنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة

وأعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مساء اليوم في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت أخيرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، و آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا».

وصرح الناطق بأن «السيسي جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس رامافوزا بشأن قضية سد النهضة».

ملء خزان سد النهضة
 كما أكد الرئيس المصري استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، التي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وأعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، أنها انجزت المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل، الذي أثار توترًا كبيرًا مع مصر والسودان. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان صادر عن الحكومة الإثيوبية قولها إنه «بات من الواضح في الأسبوعين الماضيين خلال موسم الأمطار أنه تم تحقيق ملء سد النهضة في مرحلته الأولى».

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