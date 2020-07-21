الحكومة الإثيوبية تعلن إنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة

جانب من مراحل بناء سد النهضة في إثيوبيا، 26 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، أنها انجزت المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل، الذي أثار توترا كبيرا مع مصر والسودان.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان صادر من الحكومة الإثيوبية قولها إنه «بات من الواضح في الأسبوعين الماضيين خلال موسم الأمطار أنه تم تحقيق ملء سد النهضة في مرحلته الأولى».

قمة أفريقية

ويعقد قادة الاتحاد الإفريقي اجتماعا عبر الإنترنت، الثلاثاء، لمناقشة أزمة بناء أديس أبابا سدا مثيرا للجدل على النيل، تسبب بتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وشكل سد النهضة مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل منذ بدأت إثيوبيا ببنائه في العام 2011. وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء. وأفادت الناطقة باسم رامافوزا خوسيلا ديكو أن الاجتماع بدأ بعيد موعده المحدد الساعة 14:00 ت غ.

ودعت جنوب أفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي وجنوب أفريقيا والسودان للمشاركة في الاجتماع، الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، وكذلك مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

فشل التوصل لاتفاق

والشهر الماضي، فشل مسؤولو الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق، لا سيّما على آليّة ملء وتشغيل خزان السدّ بشكل لا يضرّ بحصص دول المصب من المياه. واتهمت مصر إثيوبيا بـ«التعنت» ودعت مجلس الأمن الدوليّ للتدخل في الأزمة.

وحضّت الجامعة العربية ومصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل إلى اتفاق شامل، لكن إثيوبيا قالت إنها تعتزم ملء السد بحسب خطتها في يوليو، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، بدون أن تعلن موعدا محددا لذلك.