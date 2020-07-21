البحرية المغربية تعترض 107 مهاجرين في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 06:24 مساء

اعترض خفر السواحل التابعون للبحرية الملكية المغربية 107 مهاجرين في البحر المتوسط، يتحدرون من بلدان آسيوية وأفريقيا جنوب الصحراء، بحسب ما أفاد الثلاثاء مصدر عسكري.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية، عن المصدر قوله، إن البحرية الملكية تمكنت ليل الأحد الإثنين من توقيف «107 مرشحين للهجرة غير الشرعية، يتحدرون من آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، في عرض البحر الأبيض المتوسط، كانوا على متن قوارب»، وفق «فرانس برس».

ونُقل الموقوفون إلى ميناءي طنجة والناظور (شمال) بعد تلقيهم إسعافات أولية، وفق ما أضاف المصدر، مشيرًا إلى أن بينهم 13 امرأة وأربعة قاصرين.

وتعد السواحل المتوسطية شمال المغرب منطلقًا رئيسيًّا لقوارب المهاجرين نحو السواحل الإسبانية التي تبعد كيلومترات قليلة. والغالبية العظمى من هؤلاء يأتون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بينما تبقى أعداد الآسيويين قليلة، وهم في الغالب لاجئون من بلدان مثل أفغانستان وبورما، وفق ناشط حقوقي يتابع الموضوع.

ويحاول مغاربة أيضًا الهجرة نحو أوروبا لتحسين أوضاعهم. وأظهرت نتائج بحث رسمي حديث أن 40.3% من الشباب بين 15 و29 عامًا يحلمون بالهجرة للخارج. وأجهضت السلطات المغربية العام الماضي نحو 74 ألف محاولة للهجرة باتجاه أوروبا، بحسب معطيات رسمية.

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